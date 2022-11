Las grandes historias en el fútbol las escriben los grandes jugadores, y en Gales no hubo, no hay y no habrá otro como Gareth Bale. Es por eso que si el pueblo británico tenía que volver a gritar un gol en una Copa del Mundo después de 64 años, no había otro que el ‘Expreso de Cardiff’ para marcarlo.

Estados Unidos había tenido un primer tiempo con mucha seguridad y Gales solo se preocupó por defenderse, lo cual les quitó la posibilidad de acercarse a la portería rival. Sin embargo, eso cambió en la etapa complementaria y el delantero de Los Angeles FC levantó la mano por enésima vez.

Después de ser derribado por Walker Zimmermann en el área norteamérica, Bale se paró y tomó el balón. Sabía que la felicidad de un país estaba sobre sus hombros y no podía defraudarlos. Así, con esa seguridad, remató ante Matt Turner para poner el 1-1 definitivo en el estadio Ahmed bin Ali.

Estados Unidos vs. Gales: lo que se viene

Luego de este partido del Grupo B, Estados Unidos deberá enfocarse en la segunda fecha para seguir soñando con clasificar a los octavos de final. Así, pues, el cuadro norteamericano enfrentará a Inglaterra que llega de golear por 6-2 a Irán y buscará asegurar su pase a la siguiente ronda. Este encuentro se jugará el viernes 25 de noviembre desde las 2:00 p.m. en el estadio Al Bayt.

Si bien en el papel este grupo pintaba para ser muy parejo, los ‘Tres Leones’ dejaron en claro que son los principales candidatos para terminar primeros, por lo que el cuadro dirigido por Gregg Berhalter deberá hacer su mayor esfuerzo para romper con ese favoritismo. Incluso, hasta un empate sería un buen negocio si las cosas se complican.

En lo que respecta a Gales, el elenco británico se medirá con Irán que intentará reponerse de la goleada que le propinó el equipo de Gareth Southgate. Dependiente de los puntos que consiga en la primera fecha, los ‘Dragones Rojos’ deberían aprovechar la fragilidad de su rival de turno para, por lo menos, asegurarse tres unidades en la segunda jornada. Este encuentro se disputará el viernes 25 de noviembre desde las 5:00 a.m. en el estadio Ahmed bin Ali.





