México vs. Australia. (Foto: Getty Images)
México vs. Australia. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. por el ? ¿En qué canales transmitirán el partido? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este sábado 30 de mayo: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de ViX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en Paraguay). El partido se disputará en el Rose Bowl Stadium.

México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)
México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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