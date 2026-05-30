¿Dónde ver México vs. Australia por el amistoso internacional? ¿En qué canales transmitirán el partido? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este sábado 30 de mayo: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de ViX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en Paraguay). El partido se disputará en el Rose Bowl Stadium.

México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)