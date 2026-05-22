Desde el Estadio Cuauhtémoc, México vs. Ghana se miden en un duelo amistoso internacional. ¿Dónde pasarán el partido gratis online desde México? En este país lo podrás ver por la señal de TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa, además de la opción de paga exclusiva por TUDN. Toma en cuenta que no se recomendará buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 22 de mayo desde las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

Atención: México se mide a Ghana con señal de TUDN, TV Azteca, Azteca 7 y Canal 5 (Video: FMF)