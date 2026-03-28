¿En qué canales se verá la transmisión del amistoso entre vs. , desde el Estadio Azteca? TUDN tiene los derechos televisivos para transmitir este en exclusiva para todo el territorio mexicano, además, lo podrás ver a través de las señales de TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. Como lo venimos mencionando desde hace tiempo, no recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV. Este duelo se disputa este sábado 28 de marzo desde la 8:00 p.m. en horario de peruano y a las 7:00 p.m. en suelo azteca. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

Partido gratis, México vs Portugal EN VIVO vía TUDN y TV Azteca 7 por internet en directo
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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