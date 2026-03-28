¿En qué canales se verá la transmisión del amistoso entre México vs. Portugal, desde el Estadio Azteca? TUDN tiene los derechos televisivos para transmitir este partido internacional en exclusiva para todo el territorio mexicano, además, lo podrás ver a través de las señales de TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. Como lo venimos mencionando desde hace tiempo, no recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV. Este duelo se disputa este sábado 28 de marzo desde la 8:00 p.m. en horario de peruano y a las 7:00 p.m. en suelo azteca. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

Partido gratis, México vs Portugal EN VIVO vía TUDN y TV Azteca 7 por internet en directo