Gerardo ‘Tata’ Martino se despidió de la selección de México, tras el partido contra Arabia Saudita, este miércoles 30 de noviembre. El entrenador, de nacionalidad argentina, reveló que su contrato con el Tricolor finalizó cuando “el árbitro pitó el final”. Además, tomó responsabilidad del “gran fracaso” de concluir el Mundial Qatar 2022 sin superar la primera fase.

“Soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer”, dijo Martino en conferencia de prensa tras el México vs. Arabia Saudita.

El ‘Tri’ gano 2 a 1 a los sauditas, pero no pudo avanzar a octavos de final debido a que perdió en la diferencia de goles ante la selección de Polonia, que clasificó a octavos junto a Argentina, que la derrotó 2-0.

“El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”, añadió el experimentado director técnico, quién venía siendo criticado por la afición azteca.

De otro lado, Martino negó cualquier confrontación con los futbolistas de su escuadra, a pesar de que algunos de ellos, como Edson Álvarez o César Chávez, le reprobaran el planteamiento en el segundo partido contra los Albicelestes.

“Después de Luis Chávez, el mejor hoy fue Edson Álvarez. Quizá Edson no entendió la decisión —de ser suplente frente a Argentina—. No hubo conflicto con esta situación, la verdad que no”, concluyó.

Gerardo Martino llegó a la selección mexicana a inicios de 2019 y no pudo clasificar a México a los octavos del Mundial, ronda de la que queda fuera por primera vez desde Estados Unidos 1994.





