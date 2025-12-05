El grupo A de México en el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO será sorteado en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos, este viernes 5 de diciembre desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, con una hora menos en México). El equipo dirigido por Javier Aguirre está ubicado en el Grupo A por ser uno de los anfitriones, por lo que será importante que puedan conocer a sus rivales para empezar con la planificación a largo plazo. El sorteo se transmitirá en Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en territorio mexicano se verá por TUDN, Canal 5 y Las Estrellas. Revisa los rivales, fixture, calendario y la programación de los partidos.
|GRUPO A
|México
|Por confirmar
|Por confirmar
|Por confirmar
Partidos, fixture y calendario:
- México vs. por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- México vs. por confirmar
- Por confirmar vs. México
- Por confirmar