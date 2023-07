Si bien no cerró las puertas a su convocatoria, estableció un requisito claro. México se prepara para disputar las Semifinales de la Copa Oro contra Jamaica, un equipo que los eliminó en esta misma instancia hace 6 años. Durante una conferencia de prensa, Lozano habló sobre las expectativas del próximo partido y la responsabilidad que tiene para avanzar hacia la final.

Sin embargo, la atención se centró en el tema de los jugadores naturalizados, donde resaltó que deben ser notablemente superiores a los jugadores mexicanos para ser considerados en el equipo.

“Creo que son mexicanos porque la ley lo dicta, pero no me gustaría especular. En este momento tenemos a los 23 mejores jugadores de México, los que hemos seleccionado. Tanto Berterame como Quiñones han tenido dos o tres años destacados en la Liga MX, por algo también buscan la naturalización y se sienten cómodos en el país, su país... Por lo general, estos jugadores naturalizados planifican su vida e incluso consideran tener hijos en nuestro país. Sin embargo, en este momento no los tenemos, estamos con estos 23 jugadores y, sin duda, si un jugador se naturaliza, en mi opinión, debe ser muy superior, mucho mejor que lo que tenemos en México. Si su nivel es similar, apostaré por el jugador nacional en lugar del extranjero”, detalló Lozano.

Jaime Lozano consiguió el oro en Tokio 2020

El técnico interino enfatizó que la competencia por un lugar en el equipo nacional es exigente y que los jugadores naturalizados deben demostrar un nivel excepcional para superar a los talentos locales. Su postura refleja el enfoque en el desarrollo y promoción de los jugadores nacionales dentro del fútbol mexicano.

A medida que México se prepara para enfrentar a Jamaica en la Copa Oro, Lozano espera contar con los mejores jugadores disponibles para avanzar hacia la final y lograr el objetivo de ganar el torneo.





