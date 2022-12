La eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 ha generado muchas críticas y comentarios por la mala campaña realizada: no pasaba algo así desde 1978. Ante ello, Javier Aguirre, exentrenador del ‘Tri’ en dos periodos (Corea-Japon 2002 y Sudáfrica 2010), ‘explotó’ en contra de los manejos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol.

Si bien para muchos aficionado han arremetido contra Gerardo Martino por el fracaso, para el ‘Vasco’ Aguirre, actualmente entrenador del Mallorca de España, el ‘Tata’ no es el responsable de la eliminación del cuadro mexicano y más bien, estalló por el mal manejo de la liga local, la cual no cuenta con un descenso y tiene relegado a la liga de Expansión, no permitiendo, en su consideración, un “estímulo” para generar mayor competencia y por ende, mejor calidad en los futbolistas.

“Cambiemos el formato, cambiemos el pinche formato, es increíble, seguimos con eso el no descenso, ¿de qué carajos sirve la (Liga de) Expansión? Cuatro pesos y a tu casa, todo se reduce a la lana, no hay estímulo deportivo”, señaló Aguirre en el programa Los Maestros de TUDN.

“La gente está encabronada. Los dueños tienen un chingo de lana, porque la tienen; la Federación tiene un chingo de lana, porque la tiene. Unos de aquí (refiriéndose a la mesa de debate) estamos con chamba y otros sin chamba, pero no nos va mal”, agregó el ‘Vasco’.

Asimismo, el ‘Vasco’ está de acuerdo con la propuesta del ‘Memo’ Ochoa de pedir que a México lo inviten a jugar la Copa Asia o Copa América, ya que el ‘Tri’, al ser uno de los anfitriones del próximo Mundial, no jugará las Eliminatorias. “Qatar pudo estár en la Copa de Oro y a la Copa América. Es un buen parámetro. Busquemos y toquemos puertas”.

La Liga MX, comprometida a apoyar al Tri para 2026

Tras consumarse el fracaso de México en Qatar 2022, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, señaló que trabajarán de la mano de la FMF para revisar en dónde se puede mejorar y reivindicarse dentro de cuatro años en la Copa del Mundo que albergará México en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

“La Liga MX, Liga Expansión MX, Liga Femenil MX y los clubes que las integran expresan su total voluntad y apertura para revisar de manera cuidadosa áreas de oportunidad para fortalecer los procesos de los representativos nacionales y aprobar en su próxima asamblea las reformas que en su caso sean necesarias en beneficio del fútbol nacional”, señaló Arriola.

