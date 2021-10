La doble nacionalidad es un arma muy usada por los futbolistas para poder tener más oportunidades de jugar a nivel de selecciones. La decisión suele ser independiente del sentimiento de apego hace un país o también es aquel instinto que los influye en el momento de elegir. Julián Araujo es uno de los últimos casos porque decidió jugar en la Selección de México y ya no vestir la camiseta de Estados Unidos como en el pasado Preolímpico.

Autorizado por FIFA, el joven jugador de 20 años ya está disponible para ser parte de los dirigidos por Gerardo Martino. Su primera aparición se daría en el próximo amistoso ante Ecuador que se dará a fines de octubre. David Medrano y medios de comunicación confirmaron la información que el zaguero de Los Ángeles Galaxy está siendo observado por el técnico argentino.

Sin embargo, el caso de Julián Araujo no es el único que relaciona la intensa disputa entre México y Estados Unidos a nivel de Concacaf no solo en el campo de juego, también fuera de él. Hace poco, Efraín Álvarez decidió vestir los colores de ‘El Tri’ así como también el caso de David Ochoa que, aún no es convocado, pero declaró públicamente su elección. El primero fue Jonathan Gonzáles en 2017.

Eligieron a México y descartaron a Estados Unidos

Jonathan González

El jugador fue parte de las divisiones menores en Estados Unidos, pero se inclinó por los colores de México en el año 2018. En el mes de febrero debutó bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio frente a Bosnia Herzegovina. Ingresó a los 57′ en reemplazo de Elías Hernández.

En el Tri mayor ha estado en dos cotejos más: ante Uruguay en el 2018 con Ricardo Ferretti como entrenador; mientras que Gerardo Martino lo consideró para un duelo amistoso ante Trinidad y Tobago en el 2019. A su vez, también ha sido convocado por la selección mexicana Sub-20 y Sub-21, sin embargo, no fue considerado por Jaime Lozano para la lista definitiva para el Preolímpico de la Concacaf, torneo que no se disputó por el tema de coronavirus.

Efraín Álvarez

A los 14 años de edad, firmó por Los Ángeles Galaxy y asomaba ser una de las promesas en la MLS. Esto sucedió en agosto de 2017 y en octubre debutó. Primero fue llamado a la Selección de Estados Unidos Sub-15 y posteriormente, hizo lo mismo con la Selección Mexicana de la misma categoría en el torneo de la Concacaf para jóvenes de la edad mencionada y ahí, se enfrentó en la Final justamente a Estados Unidos, a quien vencieron 2-0. A partir de eso empezaría un proceso con el Tricolor juvenil.

En el año 2019, jugó con la Selección Mexicana Sub-17 el Mundial de la categoría celebrado en Brasil. Ahí, fue una de las figuras a seguir y pieza clave para que el conjunto verde se metiera hasta la Final, en donde cayeron 2-1 ante el equipo anfitrión en un partido definido en la recta final del encuentro en favor de la Canarinha.

Para poder integrarlo a una selección, ambos países le ofrecieron asilo y concentrar con todos. México lo citó para una gira alrededor de Europa y Estados Unidos solo en un campo de entrenamiento. La decisión final de Álvarez fue por el equipo de Gerardo Martino y debutó ante Costa Rica en un amistoso con 18 años cumplidos.

David Ochoa

El arquero del Real Salt Lake de la MLS entrenó por unos días con la Selección Mexicana durante la semana que estuvo el equipo en la ciudad de Dallas, Texas jugando la Fase de Grupos de la Copa Oro y fue ahí donde su corazón y mente le indicaron que debía defender al país que vio nacer a sus padres.

“Después de tres días, supe que haría el cambio. Me sentí valorado no por el portero que soy ahorita, sino por el portero que puedo ser. Me hicieron sentir como uno más. En esta etapa, es justo como quiero sentirme, apreciado y en casa, sólo quiero ser feliz”, escribió en el sitio The Players Tribune el joven cancerbero.

“Es por eso que decidí elegir a México, y realmente espero que puedas entenderlo. Aunque se trate de una decisión personal y emocional, espero que tenga sentido. Definitivamente lo tiene para mí”, finalizó el portero que siguió el instinto para jugar por ‘El Tri’.

La tendencia es clara, los jugadores optan mayormente por defender los colores de México. Aunque, también hay casos de futbolistas que prefirieron Estados Unidos y descartaron a los ‘aztecas’ porque las posibilidades de tener un impacto en juegos significativos son mayores con EE.UU. que con México y lo han sido durante algún tiempo, por lo que Richie Ledezma, Rubio Rubin, Sebastián Soto y Uly Llanez también se quedaron con EE.UU.





