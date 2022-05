México disputará este 2022 el Mundial de Qatar y Gerardo Martino ya tiene listo el plan para llegar con buen nivel al torneo; sin embargo, lo que aún no define es la nómina de futbolistas que llevará. Existen algunos que son ‘fijos’, pero otros aún se ubican en la cuerda floja, entre ellos, Marcelo Flores.

El joven futbolista del Arsenal fue convocado para el último duelo ante Guatemala y, para muchos, podría tener un lugar en la lista del torneo que se disputará en noviembre de este año; sin embargo, todo está en sus manos debido a que también tiene la oportunidad de defender a Canadá por su doble nacionalidad.

El jugador mexicano conversó con Football London esta semana y dejó claro cuáles son sus objetivos como profesional: “Llevo tiempo diciendo que quiero debutar como profesional antes de cumplir 19 años, sea en el Arsenal o en otro lado a préstamo o venta permanente. Quería ir al Mundial antes de tener 19, pero cumplo años en octubre, así que será un mes después, pero quiero estar en una selección que vaya al Mundial y tener mi debut con el Arsenal antes”.

Hasta ahora, Flores ha disputado dos encuentros con el cuadro del ‘Tri’: debutó ante Chile y enfrentó a Guatemala. A pesar de tener minutos en estos encuentros, puede aún optar por defender a Canadá o Inglaterra, donde tiene la ciudadanía.

En Arsenal, Mikel Arteta ya llamó a Marcelo al primer equipo. El jugador reveló que la convocatoria lo tomó de sorpresa: . “Era el día previo al partido ante el Manchester City, me estaba preparando para jugar con los sub 23 en el Emirates. De último minuto, me llamaron para decir que estaría en la banca con el primer equipo. Fue un gran momento para mi familia. Fue una gran experiencia”.

Una de las cosas más llamativas de Flores es su celebración. El jugador suele realizar algunas acrobacias debido a que lo hacía como entrenamiento con sus amigos de la infancia.

“Hace seis años me mudé y cuando jugaba para el Ipswich, entrenaba por mi cuenta, pero también mis amigos de la escuela eran gimnastas y solían hacer parkour y cosas así, me la pasaba con ellos y también lo hacía. Siempre pude haer giros y esas cosas, pero mientras hacía fútbol y trabajo de agilidad, también hacer parkour me ayudaba mucho. Lo dejé de hacer tras ser profesional, pero intento mostrar un poco aquí”, sentenció.

¿Cuándo debuta México en Qatar 2022?

Polonia será el rival de México en su debut, por lo que el próximo 22 de noviembre el Tricolor sostendrá en Qatar su primer compromiso. El juego está estipulado para comenzar en punto de las 10:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

