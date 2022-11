La selección de México no viene pasando por buenos momentos en el Mundial Qatar 2022, ya que no ha podido ganar ningún partido, en el Grupo C, y está al borde de la eliminación. Empató ante Polonia, sin goles, y fue superado por Argentina, en la segunda fecha, por 2 a 0. A falta solo de una jornada, se suma otra mala noticia para el ‘Tri’, ya que, Andrés Guardado estaría en duda para el partido restante, contra Arabia Saudita.

Andrés Guardado ‘El Principito’, mediocampista y capitán mexicano, solo pudo sostener 41 minutos sobre el césped del estadio de Lusail, donde se disputó el partido contra la ‘Albiceleste’, de la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Catar.

‘El Principito’, que no disputo el primer partido contra Polonia (0-0) dejó su puesto a Erik Gutiérrez. Tras salir del campo de juego, fue abrazado por el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, antes de ser atendido por los médicos del ‘Tricolor’ en el banquillo.

“Intenté aguantarlo hasta que ya sentía que se me dormía la pierna del dolor”, señaló Guardado en sus redes sociales. “Pensé en aguantar, pero dije “donde en una me duela y no llegue a donde tenga que llegar y nos hagan un gol, mejor que entre otro”, agregó.

Lo que se sabe de la situación de Andrés Guardado previo al México vs. Arabia Saudita

Tras la última derrota, el ‘Tri’ salió a entrenar, este domingo 27 de noviembre, en el Estadio Al Khor de Doha, Qatar. Andrés Guardado fue de los últimos en salir al campo, aparentemente en buenas condiciones físicas y participando en los trabajos del equipo.

No obstante, según la información del periodista David Medrano, y que ha sido difundido por diferentes medios mexicanos, Guardado estaría de baja “por lo menos 10 días”, lo que le impediría enfrentar a Arabia Saudita, el próximo miércoles 30 de noviembre.

“Andres Guardado presenta un tirón muscular. Se pierde el juego vs. Arabia Saudita. Estará por lo menos 10 días fuera de circulación”, señaló Medrano en sus redes sociales. De momento, la Selección de México ni el jugador se han pronunciado al respecto.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.