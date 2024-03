México vs. Argentina Sub-23 se enfrentarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en un duelo amistoso, desde el Estadio El Encanto, previo al inicio de los Juegos Olímpicos 2024. El encuentro se realizará este 22 de marzo desde las 8:00 p.m. (hora México - 9:00 p.m. hora Perú) y será transmitido por Azteca deportes y Vix en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

México vs. Argentina Sub-23 se enfrentan en amistoso internacional (Vídeo: @miseleccionmx)

México vs. Argentina: posibles alineaciones

México: O. Campos, M. Chávez, R. Juárez; A. Montaño, R. López, D. Gómez, S. Fierro, B. González; R. Árciga, M. Flores, E. Álvarez.

O. Campos, M. Chávez, R. Juárez; A. Montaño, R. López, D. Gómez, S. Fierro, B. González; R. Árciga, M. Flores, E. Álvarez. Argentina: F. Iacovich; J. Nardoni, I. Glavinovich, A. Quirós, R. Vega; A. Varela, C. Medina, T. Almada, N. Paz; M. Soulé, L. Gondou.