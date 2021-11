La lección ante Estados Unidos sirvió para que México note los puntos que debe de mejorar para poder llamarse como uno de los mejores del continente y representante de las Eliminatorias Concacaf. En la siguiente fecha se enfrentará a Canadá por el octagonal final y tiene la dura misión de ganar de visita a la sorpresa del certamen que dirige John Herdman.

En el Estadio Azteca, Canadá fue superior y rescató un empate que pudo ser victoria luego de un descuido. Sin embargo, los mexicanos resistieron. Para el cotejo de vuelta, el panorama se muestra distinto porque el país de la hoja de maple ya empieza a competir. Además, los dirigidos por Gerardo Martino vienen golpeados luego de la derrota ante Estados Unidos.

“Las eliminatorias no son fáciles para nadie. México es un buen equipo, no es como que no nos espanten, sabemos que podemos competir con ellos y jugarles de tú a tú”, explicó Alphonso Davies desde el gélido Canadá en atención a los medios después del entrenamiento. “Estamos trabajando para este día y para el clima. No sé qué decir de los mexicanos, pero espero que disfruten de la nieve y el clima. Va a ser muy competitivo para las dos partes y ganará el que más lo desee”, dijo.

En la historia de las Eliminatorias Mundialistas, Canadá nunca ha vencido a México. Si hablamos de triunfos concretos, el último sucedió en la Copa Oro del año 2000 cuando los eliminaron por única vez en los cuartos de final. El encuentro de esta semana se llevará a cabo en el Commonwealth Stadium en punto de las 20:00 horas.

La conversación siempre se centra en México y Estados Unidos a nivel de Concacaf, pero pocos vienen notando el buen nivel que presenta la selección de Canadá, quienes se encuentran invictos en el inicio de la octava jornada del octagonal. Por lo tanto, ganar ante México y un descuido de Estados Unidos, los pondría como líderes solitarios.





