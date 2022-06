No estaba pasando mucho en el México vs. Ecuador y los hinchas mexicanos, demostrando una vez más que no han aprendido la lección, quisieron hacerse notar de la peor manera posible: emitiendo cánticos discriminatorios contra el portero ecuatoriano Alexander Domínguez.

Justo cuando el guardameta del equipo sudamericano estaba por ejecutar un saque de meta, los aztecas a sus espaldas no tuvieron mejor idea que gritar su conocido “ehhhhhhhh p*to”. Este hecho, muy recurrente en el fútbol mexicano, volvió a hacerse presente en Chicago.

Tras lo sucedido, el árbitro del compromiso paralizó momentáneamente el juego para analizar si se suspendía del todo el duelo, o solo avisaban a los hinchas a través de los parlantes del estadio. Finalmente solo hubo una breve amonestación y el partido se reanudó. Se espera que ambas federaciones se manifiesten por lo sucedido.

Paralización del México vs. Ecuador por cánticos discriminatorios. pic.twitter.com/uaE6TIxRrN — Goles para todos (@golesgratis) June 6, 2022

México vs. Ecuador: así llegan al partido

Si bien la selección de México cuenta con jugadores a nivel individual que no están en un óptimo momento y se refleja en el desenvolvimiento colectivo. Uno de los principales señalados es Raúl Jiménez, quien no ha vuelto a mostrar su gran rendimiento tras permanecer fuera de la actividad por largo tiempo a causa de un golpe en la cabeza, en un partido con Wolverhampton de Inglaterra.

Además del irregular presente del atacante, se suma la ausencia de Hirving Lozano, quien sufre de una lesión hombro. Debido a la baja del talentoso delantero, Jesús Corona y Alexis Vega tienen más oportunidades, aunque hasta ahora tampoco han podido destacar de la mejor manera.

Por su parte, la selección de Ecuador dejó en el olvido los irregulares resultados que obtuvo en el cierre de las Eliminatorias en Sudamérica. Los dirigidos por Gustavo Alfaro venían con cuatro encuentros sin triunfar (tres empates y una derrota), al margen de una igualdad en un choque amistoso (1-1 frente a El Salvador).





