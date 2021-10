México y El Salvador se miden este miércoles 13 de octubre en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El ‘Tri’ de Gerardo Martino busca mantener su liderato en la tabla de posiciones, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 21:05 horas en el Estadio Cuscatlán, vía TUDN, Canal 5 y Más Visión.

La selección de El Salvador recibe este miércoles con el desafío de ganar para no perder más terreno en las eliminatorias del Mundial de Qatar a la invicta México, líder con tres puntos de ventaja sobre Estados Unidos y Panamá, sus más inmediatos perseguidores.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de México y El Salvador.

¿A qué hora juegan México vs. El Salvador?

21:05 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

22:05 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

23:05 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

04:05 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

Los salvadoreños, dirigidos por Hugo Pérez, regresaron el lunes de Costa Rica, donde perdieron de remontada con la selección tica por 2-1, resultado dejó a la ‘Selecta’ con cinco puntos y en la sexta posición, arriba de Honduras y Jamaica.

A su regreso del país centroamericano, los dirigidos por Pérez tuvieron un momento de relajación en un hotel de playa y este martes entrenaron en la cancha del estadio Cuscatlán, en San Salvador, donde se llevará a cabo el encuentro la noche de miércoles.

El Salvador encarará este partido tras dos empates, dos derrotas y una victoria. Mientras, el conjunto mexicano, dirigido por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino y que suma 11 unidades en dicha eliminatoria, llegará al estadio Cuscatlán tras vencer por 3-0 a Honduras.

México no ha perdido ni un solo partid en la eliminatoria - al igual que Canadá- y suma tres partidos ganados y dos empates. La selección mexicana viajará a El Salvador sin los defensas Jorge Sánchez y César Montes, bajas por lesión y suspensión, respectivamente.

“Jorge prácticamente está descartado contra El Salvador, y de confirmarse, no hará el viaje, todo aquel jugador que no pueda jugar, no hará el viaje, como el caso de César Montes”, señaló el domingo el técnico argentino.

México vs. El Salvador: alineaciones probables

México : Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Johan Vásquez, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Sebastián Córdova; Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori, Jesús M. Corona. DT: Gerardo ‘Tata’ Martino.

: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Johan Vásquez, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Sebastián Córdova; Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori, Jesús M. Corona. DT: Gerardo ‘Tata’ Martino. El Salvador: Mario González, Alex Roldán, Roberto Domínguez, Eduardo Vigil, Bryan Tamacas; Cristian Martínez, Marvin Monterroza, Darwin Cerén, Enrico Dueñas; Jairo Henríquez y Joaquín Rivas. DT: Hugo Pérez.





