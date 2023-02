México vs. Estados Unidos se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 26 de febrero por la final de Campeonato Sub-17 que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Mateo Flores, en Guatemala. El partido está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (hora en México) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus, TUDN, Fox Sports, ViX Plus y Tubi. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

México vs. Estados Unidos: alineaciones probables

Norberto Bedolla; Javen Adrián Romero, Luis Gabriel Navarrete, Kevin Yahir García, José Javier Suárez; Isaac Jireh Martínez, Fidel Barajas, José Alejandro Urías, Gael Arturo Álvarez, Brandon Humberto Lomelí; y Carillo Calderón. Estados Unidos: Duran Ferree; Oscar Verhoeven, Tyler Hall, Christian Díaz, Aiden Harangi; Cruz Medina, Edwyn Mendoza, Adrian Gill; Ezekiel Soto, David Vázquez y Brian Romeo.

Mundial Sub 17: Así fue el partido de México vs. Panamá que lo clasificó a la final contra EE. UU. (Video: ESPN).