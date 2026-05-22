México vs. Ghana se medirán EN VIVO | EN DIRECTO por un amistoso de preparación para el Mundial 2026, el cual se jugará en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Qué canales transmitirán este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisarás todos los detalles por la web de Depor desde las 8:00 p.m. este viernes 22 de mayo (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México se enfrenta a Ghana en amistoso internacional vía TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 (Video: FMF)