En amistoso en Puebla: México se enfrenta a Ghana (Foto: Getty Images)
En amistoso en Puebla: México se enfrenta a Ghana (Foto: Getty Images)

vs. se medirán EN VIVO | EN DIRECTO por un amistoso de preparación para el Mundial 2026, el cual se jugará en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Qué canales transmitirán este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisarás todos los detalles por la web de Depor desde las 8:00 p.m. este viernes 22 de mayo (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México se enfrenta a Ghana en amistoso internacional vía TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 (Video: FMF)
México se enfrenta a Ghana en amistoso internacional vía TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 (Video: FMF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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