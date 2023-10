¡Vuelve a jugar la selección azteca desde los Estados Unidos! La selección de México vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras este sábado 14 de octubre desde el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte. El equipo de Jaime Lozano no sabe lo que es ganar desde hace dos encuentros y llegan de dos empates en sus últimos amistosos disputados ante Australia y Uzbekistán el pasado mes de marzo. Por ello, un triunfo será importante para devolverles la confianza rumbo a la Copa América de 2024. Revisa aquí cuáles son los horarios y canales de transmisión.

¿A qué hora juega México vs. Ghana?

La selección de México enfrenta a Ghana desde las 18:30 horas del Centro de México. Recordemos que el partido se llevará a cabo desde el AT&T Stadium de la ciudad de Houston en Texas, donde nuevamente se disputará un duelo amistoso internacional con el equipo de Jaime Lozano como protagonista. Cabe destacar que la selección mexicana se viene preparando de cara a la Copa América 2024, que es el foco principal pues este año no disputarán clasificatorios para la Nations League.

¿En qué canales ver México vs. Ghana?

La transmisión del partido de la selección de México vs. Ghana va por TV abierta en la señal de TV Azteca y Canal 5 de Televisa. Recordemos que también puedes verlo por TUDN en señal de paga o mediante ViX Premium en streaming, aunque este tiene un costo adicional que deberás pagar por suscripción.

Momios y cuotas del México vs Ghana

Victoria de México – 2.18 vía Betano

– 2.18 vía Betano Ambos anotan o más de 2.5 goles en total – 1.60 vía Betano

– 1.60 vía Betano México anotará al menos un gol en el primer tiempo – 2.05 vía Betano

¿Quién es el favorito en los momios para el México vs. Ghana?

Se espera que sea el equipo de Jaime Lozano sea el que se lleve el resultado a favor, aunque no es el mejor momento para el ‘Tri’. En los momios, México es ligeramente favorito con 2.18 en las cuotas de las casas de apuestas contra 3.20 de la selección de Ghana.

México vs. Ghana: posibles alineaciones

México: L. Malagón; K. Alvárez, R. Juárez del Castillo o E. Álvarez, C. Montes, J. Gallardo; L. Romo, L. Chávez, E. Sánchez; I. Lozano, O. Pineda y Santi Giménez.

L. Malagón; K. Alvárez, R. Juárez del Castillo o E. Álvarez, C. Montes, J. Gallardo; L. Romo, L. Chávez, E. Sánchez; I. Lozano, O. Pineda y Santi Giménez. Ghana: L. Ati-Zigi; A. Seidu, J. Aidoo, A. Djiku, B. Rahman; S. Adbul Samed, E. Owusu; O. Bukari, M. Kudus, J. Ayew; I. Williams.

¿Cómo le fue a México en su último partido?

La selección mexicana no viene nada bien, especialmente en sus últimos dos partidos amistoso. Primero, chocaron ante Australia, contra quienes empataron 2-2 con tantos de Raúl Jiménez y César Huerta. Contra Uzbekistán, sería el siguiente partido y un nuevo suplicio para los de Jaime Lozano. Sufrieron hasta el final, donde los asiáticos lo empataron en el último minuto. Si hay algo para destacar es el buen nivel de Raúl Jiménez, quien marcó un doblete ante Uzbekistán.

México vs. Ghana: el historial previo al partido

La selección mexicana tiene un historial positivo ante Ghana. Eso sí, han sido pocos encuentros ante ‘The Black Stars’. El primer juego fue justamente en Texas, en el 2006, cuando la selección azteca se llevó el triunfo por la mínima diferencia con gol de Guillermo Franco. Dos años después se volvieron a ver las caras y se impusieron con anotaciones de Pavel Pardo y Carlos Salcido por 2-1, mientras que para los ghaneses descontó el recordado Michael Essien, exjugador del Chelsea. El último partido fue en junio de 2017, cuando Elías Fernández le dio la victoria 1-0 a México.

México vs. Ghana: sigue la transmisión del juego amistoso en la fecha FIFA | Video: miseleccionmx