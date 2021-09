México y Jamaica se miden este jueves 2 de setiembre en el marco del duelo correspondiente al inicio de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. El ‘Tri’ de Gerardo Martino intentará hacer respetar la casa en su debut, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 21:00 horas en el Estadio Azteca, vía TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

Sin público en las tribunas por un castigo de la FIFA, la selección de México buscará confirmarse como uno de los equipos favoritos de la Concacaf para acudir a otro Mundial cuando reciba el jueves a un debilitado Jamaica. “La obsesión es clasificar a la Copa del Mundo. Las dos finales que nos tocó perder poco tienen que ver con el comienzo de la eliminatoria y lo que pueda pasar”, dijo Martino en la previa.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de México y Jamaica.

¿A qué hora juegan México vs. Jamaica?

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Colombia: 9:00 p.m.

México : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

Paraguay : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay : 11:00 p.m.

: 11:00 p.m. Brasil: 11:00 p.m.

El inicio de la fase final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 encuentra al ‘Tri’ y al entrenador argentino Gerardo Martino bajo cuestionamientos por su desempeño en los últimos dos torneos oficiales. México perdió las finales ante Estados Unidos en la Liga de Naciones y después en la Copa de Oro, resultados que no gustaron a la afición y que ahora piensan revetir.

Sin embargo, lo preocupante para Martino es que más allá de las derrotas en las finales, el equipo tampoco encandiló en los compromisos previas. Especialmente en ataque, México genera muy poco peligro y extraña en exceso a su centrodelantero Raúl Jiménez, quien va reapareciendo luego de una fractura de cráneo que sufrió jugando para el club inglés Wolverhampton.

Alan Pulido, Hirving Lozano, Henry Martín y argentino nacionalizado Rogelio Funes Mori han sido las variantes probadas por Martino por Jiménez. No obstante, ante Jamaica, solo estarán Martín, Funes Mori y el juvenil Santiago Giménez dado que Raúl no pudo viajar para cumplir con la convocatoria. En su lugar, el ‘Tata’ llamó al ‘Chaquito’, delantero sorpresa de Cruz Azul.

Los dirigentes mexicanos siguen haciendo gestiones para que Jiménez sea cedido y pueda estar disponible para enfrentar a Costa Rica y luego a Panamá. Pero la Premier League no autorizó los viajes de jugadores cuyos países aparece en la lista roja del gobierno británico y que obliga a una cuarentena de 10 días en un hotel a su regreso.

El ‘Chucky’ Lozano, quien juega para el Napoli, apenas sale de una lesión que sufrió en la Copa de Oro y no fue citado por Martino. Otro ausente, al menos para el partido ante Jamaica, será la del volante Jesús Corona, quien demoró su arribo mientras trataba de cerrar un traspaso que al final no se concretó. Además de ellos, el ‘Tri’ no tiene en sus filas a Héctor Herrera, Johan Vázquez y Diego Lainez, todos lesionados.

Jamaica, por su parte, llega al encuentro con doce ausencias debido a que sus legionarios que militan en clubes ingleses, entre ellos Michail Antonio y Leon Bailey, no pudieron hacer el viaje por los protocolos de cuarentena, por lo que serán baja contra México, que no ha fallado en clasificarse a los mundiales desde que se perdió Italia 1990.

El partido entre México y Jamaica se jugará en el Estadio Azteca. No se permitirá la presencia de espectadores para cumplir con la sanción de un partido que le impuso FIFA a la Federación Mexicana por los gritos homofóbicos que se escucharon durante el torneo preolímpico de la Concacaf realizado en marzo pasado. ‘‘No es agradable jugar con el estadio vacío’’, sentenció Martino.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.