México vs. Panamá se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un amistoso internacional como preparación para el Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium tienen los derechos para transmitirlo en suelo mexicano, mientras que Deportes RPC y TVMAX lo pasarán en suelo panameño. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 22 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador) y tendrá lugar en el Estadio Rommel Fernández (Panamá).

México vs. Panamá juegan por un amistoso internacional. (Video: Selección Nacional de México)