Inician los cuartos de final de la Copa Oro Femenil 2024. México vs. Paraguay chocarán este domingo 3 de marzo desde las 4:00 p.m. Centro de México en un duelo de pronóstico reservado desde el Banc of California Stadium, con transmisión de ESPN 2. La selección mexicana es una de las candidatas y quiere reafirmar dicha condición cuando choque ante Paraguay, que en fase de grupos solo perdió contra Canadá (por goleada 0-4) y quiere buscar dar el golpe en esta ronda para meterse a las semifinales del próximo 6 de marzo. Sigue aquí el minuto a minuto del partido y no te pierdas todas las incidencias.

México vs. Paraguay EN VIVO: transmisión del partido de Copa Oro Femenil 2024 (Video: Twitter)