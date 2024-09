Desde el estadio El Campín de Bogotá, México vs. Estados Unidos ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este miércoles 11 de setiembre desde las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana), en un choque válido por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20. Las ‘aztecas’ superaron la fase de grupos en en el segundo lugar, dejando en el camino a Australia y Camerún. El primero de la serie fue A fue Colombia. Al frente tendrán a las americanas que llegaron tras quedar en segundo puesto del grupo C. La transmisión de este partido estará disponible por la señal de DSPORTS y DGO en streaming. Para Colombia, este duelo será visto en GOL Caracol y RCN. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.

México se prepara para medirse ante Estados Unidos. (Video: Selección de México)