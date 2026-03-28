México vs. Portugal se miden EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por un amistoso de preparación para el Mundial 2026, a jugarse en el Estadio Azteca. ¿Qué canales transmiten este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles por la web de Depor desde la 8:00 p.m. este sábado 28 de marzo (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México vs. Portugal EN VIVO: cómo ver transmisión vía TUDN, Canal 5 y TV Azteca 7