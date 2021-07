México vs. Sudáfrica se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV por el Grupo A del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sigue el encuentro este miércoles 28 de julio desde las 6:30 a.m. (hora peruana y mexicana). El ‘Tri’ buscará sellar su pase a los cuartos de final de esta gala olímpica ante ‘Los Muchachos’, que sueñan con hacer historia en el torneo. No te pierdas el MINUTO A MINUTO por la web de Depor.com.

Tras sufrir una dolorosa derrota por 2-1 ante el combinado japonés en la fecha 2, el ‘Tri’ urge de un triunfo para asegurar su pase a la siguiente etapa del torneo. De no conseguir los tres puntos ante Sudáfrica, los de Jaime Lozano dependerán de otros resultados para confirmar si es que seguirán en Tokio 2020.

México vs. Sudáfrica: horarios en el mundo

Perú : 06:30 a.m.

: 06:30 a.m. Ecuador : 06:30 a.m.

: 06:30 a.m. Colombia : 06:30 a.m.

: 06:30 a.m. México : 06:30 a.m.

: 06:30 a.m. Chile : 07:30 a.m.

: 07:30 a.m. Paraguay : 07:30 a.m.

: 07:30 a.m. Venezuela : 07:30 a.m.

: 07:30 a.m. Bolivia : 07:30 a.m.

: 07:30 a.m. Argentina : 08:30 a.m.

: 08:30 a.m. Uruguay : 08:30 a.m.

: 08:30 a.m. Brasil : 08:30 a.m.

: 08:30 a.m. España : 13:30 horas

: 13:30 horas Italia : 13:30 horas

: 13:30 horas Francia : 13:30 horas

: 13:30 horas Alemania: 13:30 horas

Asimismo, en caso de que el duelo termine con un empate, tendrán que esperar que Francia no derrote a Japón, pero en caso el combinado mexicano pierda, necesitarán que Japón gane ante los galos y que la diferencia de goles en el marcador no sea mayor a uno, de lo contrario, los sudafricanos calificarían a la siguiente fase.

México vs. Sudáfrica: ¿en qué canales transmitirán el duelo?

México vs. Sudáfrica se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de MARCA Claro, Claro Sports, Azteca 7, Canal 5 y TUDN Imagen TV para todos los países de América Latina. Asimismo, engánchate con el MINUTO A MINUTO por la web de Depor.com.

México vs. Sudáfrica: ¿dónde se jugará el encuentro?





