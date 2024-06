Se viene un nuevo amistoso internacional en esta fecha FIFA. México vs. Uruguay chocarán EN VIVO este miércoles 5 de junio desde el Empower Field at Mile High, desde los Estados Unidos. La transmisión del partido se llevará a cabo desde las 7:00 p.m. (hora México, 8:00 p.m. Perú) y será transmitido vía TUDN, Canal 5 y Azteca 7 para América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

México vs. Uruguay se enfrentan en amistoso (Vídeo: TUDN)

México vs. Uruguay: posibles alineaciones

México: J. Gonzáles; P. Monroy, A. Peña, A. Gómez, J. Rodríguez; A. Montaño, F. Ambríz; R. Monreal, J. Carrillo, E. Alvarez; E. Ayon.

Uruguay: R. Rodríguez; F. Pizzichillo, M. Brasil, G. Allala, J. Rodríguez; L. Suhr, A. Amado, F. Bernal, E. Gómez; M. Fonseca, B. Damiani.