Raúl Jiménez es uno de los jugadores más importantes en la actualidad de la Selección Mexicana. Sin embargo, una lesión que sufrió en Wolverhampton, que parecía no ser tan complicada, se agravó: posee en pubalgia, y ahora corre peligro de no estar presente en la Copa del Mundo. Al punto que el mismo jugador, ya ha pensando en dar un paso al costado de cara a Qatar 2022.

Pese a ello, Gerardo Martino no pierde la fe e intentará todo para recuperar al ‘Lobo’ mexicano antes del arranque de Qatar 2022. Incluso, el ‘Tata’ buscará que Wolves libere al jugador antes de los tiempos oficiales para que termine su rehabilitación con la Selección Mexicana.

Martino es consciente de lo que debe hacer el cuerpo técnico con Raúl Jiménez, quien podría “tirar la toalla” al no ver mejoría en las próximas semanas, lo cual retrasaría su tiempo de recuperación.

“Soy optimista. La lesión preocupa, pero el objetivo es ayudar a que se pueda recuperar y que no tire la toalla, que piense que va a llegar. Que no le cambie la cabeza. Cuando fui a comer con él vi que está positivo. Hay que atender su lesión y no debe de dejar de estar positivo”, señaló Martino en la conferencia de prensa posterior al México vs Perú.

¿Qué es la pubalgia?

La pubalgia, también conocida como la hernia del deportista, es una lesión común entre deportistas que realizan actividades de forma diaria.Esta patología se manifiesta con dolores en el pubis, con afectaciones a diferentes zonas musculares de la ingle.

De forma común también se le llama dolor de ingle. Se trata de un cuadro doloroso generado en la pelvis y que está relacionado con una inflamación en la zona de inserción de la musculatura abdominal en el borde superior del pubis y de la musculatura aductora.

El panorama de Raúl Jiménez previo a Qatar 2022

El ‘Lobo’ mexicano no ha participado en los entrenamientos de la convocatoria vigente para privilegiar su estado de reposo y procurar su recuperación. Aunque él se ha concentrado en la rehabilitación para acelerar su regreso y estar listo para Qatar, el ‘Tata’ reconoció que esto es más grave de lo que se esperaba.

“Quiero pensar que estamos a tiempo de que se va a recuperar, de que pueda jugar partidos con el Wolverhampton, lo veo de la misma manera de hace 20 o 30 días. Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación, no pensé que la cosa fuera grave, pero es algo para prestarle atención”, declaró en conferencia de prensa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.