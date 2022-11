La ilusión de los hinchas aztecas se ha renovado luego de la aplastante victoria de México por 4-0 ante Irak. El ‘Tri’ demostró que, cuando se lo propone y tiene un buen día, puede hacer mucho daño en ataque y dominar al rival. Ya no faltan muchos días para el esperado debut en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, antes de meterse por completo en la cita mundialista, deberá enfrentar a un equipo que cuenta con jugadores con gran potencial: la selección de Suecia.

Tras la fecha FIFA de setiembre, en la que derrotó a Perú y cayó ante Colombia, el ‘Tri’ mostró una mejoría en su juego y ahora está enfocado en su próximo partido: el miércoles 16 de noviembre ante el combinado de Suecia, equipo al que enfrentó en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y donde los europeos se impusieron en la Fase de Grupos. Por supuesto, esta vez la historia es diferente, ya que los suecos no clasificaron a Qatar.

El encuentro entre los dirigidos por Gerardo Martino y los suecos está programado para disputarse a las 13:30 horas, horario del centro de México. El partido que albergará el último compromiso de la selección de México antes del Mundial será nuevamente el Estadio Municipal de Montilivi de Girona, donde venció al conjunto iraní. Para ver el partido entre la selección mexicana y Suecia hay diferentes opciones como TUDN, Azteca 7 y Canal 5.

Suecia no llega con todas sus estrellas

Para el amistoso contra la selección de México, Janne Andersson, DT del equipo sueco, no pudo contar con todas sus estrellas porque sus clubes no los dejaron asistir por no ser una fecha FIFA oficial. Los grandes ausentes del combinado europeo son Albin Ekdal (Spezia Calcio), Carl Starfelt (Celtic Football Club), Jens Cajuste (Stade de Reims), Mattias Johansson (Legia de Varsovia) y Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur).

¿Cuándo debutará México en el Mundial?

El sorteo realizado en Qatar determinó que México debutará en la Copa del Mundo ante Polonia, con quien comparte el Grupo C. El debut de la selección mexicana será el martes 22 de noviembre en el Estadio 974. Esta será la segunda vez que se enfrenten en la cita mundialista. El único enfrentamiento que tuvieron en el mundial fue en 1978, y los europeos ganaron por un marcador de 3-1.

Rivales de México en el Mundial 2022

Argentina

Polonia

Arabia Saudita





