Los números no acompañaron al ‘Jimmy’. El entrenador Jaime Lozano aseguró que, frente a la Selección de Japón, tras el duelo por la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dará por finalizada su participación en la Sub-23 de México.

“Lo he comentado a lo largo de estos Juegos Olímpicos, que estoy agradecido porque me toca vivir esto y afortunadamente lo pude hacer. Nos toca jugar el 6 [de agosto] y aquí acaba mi participación con Selección Nacional y me quiero despedir con la gente por la que hago esto. No están todos, pero está la más importante. Es un gran refuerzo para la motivación”, aseguró Lozano, quien evaluará nuevas opciones para su carrera en los banquillos.

“Me encantaría volver a Juegos Olímpicos, es una experiencia increíble, pero yo estoy aquí para el proceso Sub23, el día de mañana acaban los Juegos Olímpicos, mañana es nuestra última participación y como todo, hay que esperar”, agregó.

Asimismo, el DT aseguró que su etapa en el combinado nacional ya terminó. Como bien sabemos, el ‘Tri’ no pudo lograr la tan ansiada medalla de oro, tras caer en semifinales ante Brasil.

“Son procesos, hay que sentarnos con los directivos y pues se tiene que evaluar. Yo así lo veía, sellando mi participación con una medalla y después ver otras oportunidades porque aquí creo que Gerardo Martino viene haciendo un gran trabajo con la mayor, él tiene una gran generación, ha conseguido cosas importantes, pero tengo mucha fe en que así va a ser. Para abajo no me veo, en Selección, y en este mismo proceso ya hay gente que va a empezar este mismo camino y lo va a hacer muy bien”, aseguró.

‘Jimmy’, como lo conocen en el país azteca, fue nombrado como entrenador de la Sub-23 de México en diciembre del 2018 y, en su primer desafío internacional, cayó derrotado frente a Japón en las ‘semis’ del Torneo Maurice Revello 2019 (Esperanzas de Toulon).

Luego, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, volvió a sufrir una caída, donde Honduras logró eliminarlos en semifinales, luego de igualar a un gol en el tiempo regular y ser derrotados 4 a 2 en penales.

El primer triunfo de Lozano llegó en el Preolímpicos de la Concacaf 2020, donde logró vencer a la afrenta catracha imponiéndose por 5 a 4, tras culminar 1-1 en el reglamentario.

Dicho esto, la despedida del DT con la Selección Mexicana Sub-23 se dará lugar en el Estadio de Saitama el viernes 6 de agosto desde las 6:00 a.m. (hora local).





