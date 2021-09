Como se adelantó hace unos días, el entrenador de la Selección de México, Gerardo Martino, tendrá que ser sometido a una operación tras una desprendimiento de retina este fin de semana, por lo que el argentino no podrá viajar a Centroamérica para dirigir al ‘Tri’ en los partidos por Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf ante Costa Rica y Panamá.

Sin embargo, tras la ausencia del ‘Tata’ en el banquillo, su auxiliar Jorge Theiler será el encargado de dirigir al combinado nacional en estos dos próximos encuentros que se llevarán a cabo el domingo 5 y miércoles 8 de septiembre.

“Yo termino esta noche porque mañana temprano me hacen una cirugía en mi ojo derecho por un desprendimiento de retina y ya es algo que hace una semana me lo debería de haber hecho, se corre mucho riesgo y hace el viaje y que de pronto me pueda pasar algo en lugares donde no tenemos a nuestra gente, es complicado, así que esta vez no voy a poder estar”, reveló Martino tras la victoria ante Jamaica.

¿Quién es Jorge Theiler?

Theiler, de 57 años de edad, es un ex jugador del fútbol argentino que vistió las camisetas de Newell’s, San Lorenzo y River Plate, además de ser seleccionado con la ‘albiceleste’. En Primera División pudo dirigir a Instituto Córdoba y Libertad de Paraguay.

Considerado como el hombre de confianza del ‘Tata’, ambos se conocen desde que compartieron vestuarios en Newell´s, donde Theiler comenzó a dirigir en las fuerzas básicas, función que también desempeñó en River Plate.

Tanto en el ‘Millo’ como en los ‘Leprosos’, tuvo a sus órdenes a futbolistas que destacaron en primera división como Radamel Falcao, Leonardo Ponzio, Germán Re, Mauro Rosales, Matías Abelairas, Augusto Fernández, Jesús Méndez, etc.

El también conocido como ‘Flaco’, estuvo como auxiliar de Martino en equipos como Brown Arrecife, Platense, Instituto de Córdoba y el Atlanta United. Asimismo, tuvo la oportunidad de dirigir a la Selección Argentina Sub 15, donde también fue asistente de Hugo Tocalli en el Mundial Sub 20 con el combinado ‘albiceleste’.





