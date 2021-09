Juan Román Riquelme es uno de los personajes del fútbol que mejor conoce a Lionel Messi. El actual directivo de Boca Juniors y el nuevo jugador del PSG compartieron por años vestuario en la selección de Argentina. Es por esa razón que el popular ‘Gigio’ se atreve a soñar con la vuelta del genio rosarino al FC Barcelona una vez consiga la ansiada Champions League para el equipo parisino, objetivo para el que fue contratado por los jeques.

“Creo que Messi ganará la Champions con PSG y se retirará en Barcelona. Espero que sí”, dijo el vicepresidente de Boca en entrevista con ESPN el último jueves. El también exfutbolista azulgrana se mostró emocionado por ver a la ‘Pulga’ en un tridente conformado junto a Neymar y Mbappé.

“Ojalá que Messi en París siga disfrutando. No sé si es raro, pero todos estamos ilusionados verlo disfrutar con Mbappé y Neymar. Si no ganan la Champions ahora, no la ganan más”, sostuvo Riquelme en referencia al presente del conjunto parisino en la actual campaña.

En su paso por el FC Barcelona, Lionel Messi ganó 10 ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro ediciones de la Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes, un total de 35 trofeos.

El genio de Rosario fue galardonado seis veces con el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada y también se quedó seis veces con la Bota de Oro al máximo artillero de Europa en el año.

Cabe recordar que Messi había intentado dejar el Barcelona en agosto de 2020, haciendo una solicitud formal de salida después de una ruptura en su relación con el entonces presidente Josep Maria Bartomeu, pero su sucesor, Joan Laporta, de gran relación con el argentino, lo convenció de quedarse. El resto es historia.





