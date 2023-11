El pasado martes 21 de noviembre quedaron confirmados todos los cruces de la Concacaf Nations League, tanto para las semifinales como el Play-In, juegos que se disputarán en marzo del próximo año. Además, ya se conocen qué selecciones de Concacaf tienen un lugar asegurado en la Copa América 2024 y cuáles son las cuatro que jugarán -a partido único- por los dos cupos restantes para el máximo torneo de selecciones. Aquí te contamos todos los detalles sobre el campeonato de naciones de la Concacaf que entrará en su recta final.

¿Cuándo se juega el Repechaje de la Concacaf Nations League?

El repechaje para definir los dos últimos clasificados a la Copa América 2024 se disputarán en marzo del próximo año, a partido único y en juegos que se disputarán desde el Toyota Stadium de Frisco, Texas , que es la sede del FC Dallas de la MLS. Las fechas aún no están confirmadas pero sí los cruces, pues serán: Canadá vs. Trinidad y Tobago, Costa Rica vs. Honduras. Este último promete ser un duelo de alto calibre entre dos selecciones centroamericanas que pelearán por un cupo para el máximo torneo de selecciones del continente.

Semifinales de la Concacaf Nations League: así se jugará

Pero en el mes de marzo no solo se vivirá el Play-In de la Liga de Naciones Concacaf, sino también las semifinales del campeonato. Panamá chocará ante México en lo que promete ser una verdadera prueba de fuego para el cuadro azteca. Los panameños vienen de golear por 6-1 en el global a Costa Rica y quieren la revancha de lo ocurrido en la Copa Oro, donde justamente perdieron contra México en la gran final.

La otra semifinal también será apasionante. Estados Unidos, quizás la mejor selección hoy en día de la Concacaf, chocará ante la gran sorpresa del campeonato, Jamaica, que se tumbó al favorito Canadá y lo mandó al repechaje.

Panamá vs. México y Estados Unidos vs. Jamaica aún no tiene los horarios definidos, pero se disputará el 24 de marzo.

The Concacaf Nations League Finals bracket is set!

Panama 🇵🇦 vs 🇲🇽 Mexico

United States 🇺🇸 vs 🇯🇲 Jamaica pic.twitter.com/2H9MU8Hhv2 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 22, 2023

¿Cuándo y dónde se jugará la Copa América 2024?

La Copa América del 2024 se disputará en los Estados Unidos , donde justamente el anfitrión ha asegurado su lugar tanto en la final four como en el torneo de selecciones. Esta será la 48.ª edición de este torneo y se disputará del 20 de junio al 10 de julio. El partido inaugural se disputará en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, mientras que la gran final se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

¿Qué selecciones jugarán la Copa América 2024?

De momento las selecciones confirmadas son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Restan dos cupos por definirse y esos saldrán de los ganadores de los duelos entre Canadá vs. Trinidad y Tobado y Honduras vs. Costa Rica.

