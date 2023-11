Nicolás Otamendi se subió a una montaña rusa de emociones la noche del martes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Pasó de la euforia desencadenada por su gol histórico, que cortó la imponente racha de Brasil como local en las Eliminatorias, a la sorpresa y desconcierto causados por las inesperadas declaraciones de Lionel Scaloni sobre su futuro al mando de la selección de Argentina. El técnico, tras la victoria 1-0 que puso a la Albiceleste en el primer lugar de las Clasificatorias (ver tabla de posiciones), dejó a todos, incluidos a sus dirigidos, con la incertidumbre de lo que vendrá.

El veterano defensor del Benfica expresó su sorpresa ante las palabras de Scaloni: “Recibir esa noticia fue un shock. Las cosas hay que hablarlas. Todavía no tuvimos una charla con él”, dijo el argentino a los medios en zona mixta, agregando que hubo falta de comunicación interna en la Albiceleste.

Otamendi continuó explicando: “Las palabras ahora sobran, tenemos que hablarlo personalmente, comunicarnos con él. Nos llegó la información como a ustedes, intentaremos hablarlo y ver qué pasa”.

El defensor reveló que Scaloni no les comunicó nada a los jugadores antes de la enigmática conferencia de prensa: “Había muchos chicos que no estaban en el vestuario, Fideo estaba en el doping, Leo estaba tratándose, no estábamos todos juntos, seguramente después tengamos una conversación”.

Otamendi concluyó: “Nos enteramos en el vestuario, estábamos con la euforia de haber ganado. Hay que estar calmos, las cosas se van a hablar, recién tenemos partido el año que viene. No tuvimos una conversación. No hubo ningún indicio, lo crucé en el pasillo y me enteré cuando fue al vestuario”.

“Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles”, afirmó el técnico que convirtió a Argentina en campeón mundial en Qatar 2022 y campeón de la Copa América en 2021.

Scaloni hizo el anuncio al responder la última pregunta de la rueda de prensa y su respuesta cayó como una bomba para los periodistas argentinos, especialmente porque el técnico no quiso dar más detalles o explicaciones cuando fue interrogado sobre si estaba pensando en la renuncia.

“Ahora toca parar la pelota y ponerse a pensar. Tengo mucho que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar”, afirmó el entrenador al referirse al período que se abre hasta los próximos partidos por las Eliminatorias, en septiembre del próximo año.





Luego de la fecha 6 de las Eliminatorias 2026, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar el proceso clasificatorio hasta septiembre del 2024. Cabe destacar que, en medio de este tiempo, se jugará la Copa América en Estados Unidos. Este torneo está pactado para disputarse entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Argentina volverá a tener acción en las Eliminatorias cuando reciba a Chile por la séptima jornada. Este compromiso está pactado para jugarse el jueves 5 de septiembre de 2024. La fecha doble la completará ante Colombia el martes 10 de septiembre.





