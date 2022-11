México vs. Arabia Saudita se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports, TV Azteca, TUDN y DIRECTV Sports por la fecha 3 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este miércoles 30 de noviembre desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Lusail. La ‘Tricolor’ ya no depende de sí misma para clasificar a los octavos de final, pues además de tener que vencer al complicado elenco saudí, tiene que esperar que Argentina golee a Polonia. El panorama para los dirigidos por Gerardo Martino es muy complicado. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

La pasión por el mundial se vive en todos los rincones de México, y las comunidades indígenas no son ajenas a esta gran celebración. Conoce a Lin Pavón, una joven mexicana que viajó Qatar y se convirtió en la primera mujer en relatar un partido mundialista en lengua náhuatl.

México vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Charly Rodríguez y Luis Chávez; Hirving Lozano, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Charly Rodríguez y Luis Chávez; Hirving Lozano, Alexis Vega y Raúl Jiménez. Arabia Saudita: Al Owais; Al Burayk, Al Bulayhi, Al Amri y Abdulhamid; Al Ghanam, Al Brikan, Alnaji, Kanno y Aldawsari; Al Shehri.





