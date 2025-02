La Selección Mexicana enfrentó a Internacional de Porto Alegre: revisa aquí los horarios, canales de transmisión y cómo se pudo seguir el partido a través de TUDN. El amistoso se jugó este jueves 16 de enero en el Estadio Beira-Río, en Brasil. Al no ser una jornada oficial, los clubes no estuvieron obligados a ceder a sus futbolistas, por lo que el ‘Tri’ convocó únicamente a jugadores de la Liga MX. Esto significa que figuras como Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Feyenoord), Edson Álvarez (West Ham) y César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht) no participaron en este encuentro. Por su parte, el ‘Colorado’ presentó a todas sus estrellas mientras se alista para su debut en el campeonato estadual.

El Canal 5 de Televisa se puede ver gratis por señal abierta y, también, desde los servicios de cable de Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Aquí te compartimos los números de los canales para mirar el partido entre la Selección de México e Internacional de Brasil, a disputarse en el Estadio Beira-Río, en Porto Alegre.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa por Internet?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de una plataforma de streaming, estamos hablando de ViX+ y TUDN, aplicaciones en donde puedes ver este y otros canales totalmente en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, debes pagar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN, Selección de México vs Internacional desde México?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN, México vs Internacional desde los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el amistoso entre Selección de México e Internacional de Brasil.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver partido amistoso entre Selección de México e Internacional

Partido: México vs Internacional

Fecha: Jueves 16 de enero de 2025

Horario: 18:00 horas (Centro de México) / 19:00 horas ET (Estados Unidos)

Televisión: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

Streaming: TUDN y ViX Premium

Lugar: Beira-Río, Porto Alegre, Brasil

Así fue el primer día de trabajos de México en Sudamérica. (Video: Selección México)

