Este martes 31 de marzo desde las 8:00 p.m. (horario peruano), México vs. Bélgica chocaron por un amistoso intercontinental previo al Mundial 2026. ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estará a cargo de Azteca 7 en todo el territorio latinoamericano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Soldier Field (Chicago, Estados Unidos) fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

México enfrentará a Bélgica este martes. (Video: Selección de México)