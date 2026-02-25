Desde el Estadio La Corregidora, México vs Islandia, en el duelo amistoso internacional. ¿Dónde pasan el partido gratis online desde México? En este país lo podrás ver por la señal exclusiva de TUDN. Tranquilo, también podrás mirarlo TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputa este miércoles 25 de febrero desde las 9:00 p.m. (horario en Bolivia, con una hora menos en Perú y dos horas menos en México).

México vs Islandia por amistoso internacional | VIDEO: La Selección Mexicana