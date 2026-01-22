Desde el Estadio Rommel Fernández, México vs. Panamá EN VIVO y EN DIRECTO, juegan un amistoso internacional, a modo de preparación para la Copa del Mundo 2026. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio mexicano, este enfrentamiento estará disponible en TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. ¿Estás en Panamá? Tranquilo, podrás mirarlo RPC Deportes y TVMAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 21 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador, y tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay).

TUDN transmite el amistoso entre México vs. Panamá. (Video: Selección Nacional de México)