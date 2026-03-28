Desde el Estadio Azteca, México vs. Portugal se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, en el duelo amistoso internacional. ¿Dónde pasan el partido gratis online desde México? En este país lo podrás ver por la señal exclusiva de TUDN. Tranquilo, también podrás mirarlo TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputa este sábado 28 de marzo desde las 8:00 p.m. (horario en Bolivia, con una hora menos en Perú y dos horas menos en México).

TUDN EN VIVO México vs. Portugal en directo: ver gratis por TV Azteca 7 y Canal 5