Desde el Estadio Azteca, vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, en el duelo . ¿Dónde pasan el partido gratis online desde México? En este país lo podrás ver por la señal exclusiva de TUDN. Tranquilo, también podrás mirarlo TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputa este sábado 28 de marzo desde las 8:00 p.m. (horario en Bolivia, con una hora menos en Perú y dos horas menos en México).

TUDN EN VIVO México vs. Portugal en directo: ver gratis por TV Azteca 7 y Canal 5
TUDN EN VIVO México vs. Portugal en directo: ver gratis por TV Azteca 7 y Canal 5
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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