Un nuevo amistoso internacional de cara al debut en el Mundial 2026. Este viernes 22 de mayo, mira el México vs. Ghana desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, partido que servirá como preparación para el ‘Tri’, que en la Copa del Mundo enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia; por su parte, los africanos también disputarán el certamen y lo harán contra Panamá, Inglaterra y Croacia. A continuación, te dejo con los detalles para mirar el México-Ghana vía TUDN y Canal 5 de Televisa.

Conoce dónde ver el partido de México vs. Ghana en vivo por internet. Sigue la transmisión oficial mediante la señal de TUDN y Canal 5, disponible en televisión abierta y plataformas de fútbol online para toda la afición mexicana hoy. | Crédito: @estadiocuauhtemoc / Instagram / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso internacional 2026?

El cotejo entre México vs. Ghana por amistoso internacional 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso internacional 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso internacional 2026 en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Ghana por amistoso internacional 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Ghana por amistoso internacional 2026

Partido : México vs. Ghana por amistoso internacional 2026

: México vs. Ghana por amistoso internacional 2026 Fecha : Viernes 22 de mayo de 2026

: Viernes 22 de mayo de 2026 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México

Bajo el cielo poblano, México enfrenta a Ghana este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc en un amistoso que funcionará como medidor clave hacia el Mundial 2026. A las 20:00 horas del Centro de México (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT), el Tri buscará afinar su manejo del balón y la coordinación defensiva frente a un equipo africano que presiona con intensidad, explota los contragolpes y obliga a replantear líneas. Además del resultado, el duelo servirá para probar cambios tácticos, dar minutos a jugadores con aspiraciones mundialistas y pulir detalles que podrían marcar la diferencia en la próxima Copa del Mundo. Sigue la transmisión en vivo y en directo por Canal 5 de Televisa Deportes, Canal 7 de TV Azteca 7, TUDN y ViX Premium. (VIDEO de X: @miseleccionmx)