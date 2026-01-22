Este jueves 22 de enero de 2026 se vivirá un nuevo amistoso internacional. Desde el Estadio Rommel Fernández, mira el juego de la Selección de México vs. Panamá EN VIVO a través de la señal de TV Azteca 7 GRATIS en TV abierta, a partir de las 19:00 horas Centro de México . Ambas selecciones se vienen preparando para lo que será la Copa del Mundo 2026 y se han convocado a jugadores locales para este encuentro amistoso.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, partido México vs. Panamá por amistoso 2026 desde México?

TV Azteca se encargará de llevar la transmisión oficial del partido México vs. Panamá por amistoso 2026 de forma gratuita en México. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 para hacerlo en señal abierta o también desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Links para ver TV Azteca 7 EN VIVO, partido México vs. Panamá por amistoso 2026

Si quieres ver el partido México vs. Panamá por amistoso 2026 por streaming, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca. De esta forma, podrás sintonizar la señal tanto en tu teléfono móvil, PC y/o tablet como descargando la app oficial de TV Azteca.