¿Dónde se vio México vs. Bélgica por amistoso internacional en preparación al Mundial 2026? ¿En qué canal transmitieron el partido? Según al programación de la FIFA, estos fueron los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 31 de marzo del 2026: Canal 5, Azteca 7 y TUDN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Revive todos los detalles en Depor desde las 8:00 p.m. (horario peruano).

México vs. Bélgica, este martes 8:00 p.m en Chicago. (Video: Selección de México)