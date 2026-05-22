¿Dónde se verá México vs. Ghana por el amistoso internacional? ¿En qué canales transmitirán el partido? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este viernes 22 de mayo: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de ViX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en Paraguay).

En amistoso en Puebla, México choca con Ghana con transmisión de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 (Video: FMF)