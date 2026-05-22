¿Dónde se verá vs. por el amistoso internacional? ¿En qué canales transmitirán el partido? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este viernes 22 de mayo: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de ViX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en Paraguay).

En amistoso en Puebla, México choca con Ghana con transmisión de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 (Video: FMF)
En amistoso en Puebla, México choca con Ghana con transmisión de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 (Video: FMF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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