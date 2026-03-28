Este sábado 28 de marzo desde la 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú. México vs. Portugal chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el Estadio Azteca. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión está a cargo de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa para todo el público mexicano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comienza con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

TV Azteca 7 EN VIVO México vs. Portugal vía TUDN y Canal 5: link y canales de TV