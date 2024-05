Empieza la preparación de cara a la Copa América 2024. México vs. Bolivia EN VIVO se enfrentan este viernes 31 de mayo en un duelo amistoso internacional de esta fecha FIFA, en donde el ‘Tri’ empieza una nueva etapa sin varias de sus estrellas históricas, entre las que destacan la ausencia de ‘Memo’ Ochoa o ‘Chucky’ Lozano. Por su parte, la selección de Bolivia no podrá estar completa debido a la baja de jugadores de The Strongest y Always Ready, que vienen disputando torneos internacionales. Mira el juego de México vs. Bolivia este viernes desde las 19:00 horas (hora de Chicago) y podrás disfrutarlo en TV abierta vía TV Azteca.

México vs. Bolivia: ¿a qué hora juegan?

Mira el partido de México vs. Bolivia EN VIVO desde las 18:00 horas Centro de México, 19:00 horas de Chicago (USA) o 20:00 horas de Bolivia. Este es el horario de inicio pactado para el duelo amistoso que se vivirá desde el Soldier Field en Illinois, Estados Unidos, en donde seguramente se espera una gran cantidad de aficionados mexicanos para ver al ‘Tri’ de Jaime Lozano en acción.

México vs. Bolivia: ¿dónde ver GRATIS?

La transmisión de México vs. Bolivia podrás seguirla en TV abierta a través de Canal 5 Televisa o TV Azteca 7 Deportes, canales que están disponibles en todo México sin costo alguno. Además, podrás vivirlo en TV de paga vía TUDN o ViX Premium. Si vives en Bolivia, sigue la transmisión a través de Tigo Sports. Estos son todos los canales que van a estar disponibles para ver el juego amistoso desde los Estados Unidos.

México vs. Panamá chocaron en la semifinal de la Concacaf Nations League 2024 (Foto: EFE)

México vs. Bolivia: posibles alineaciones

México : Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Orozco; Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Chávez; Santiago Giménez, Alexis Vega y Julián Quiñones.

: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Orozco; Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Chávez; Santiago Giménez, Alexis Vega y Julián Quiñones. Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Jairo Quinteros, Sebastián Álvarez, César Romero; José Verdecio, Miguel Terceros, Moisés Villarroel, Ramiro Vaca; César Menacho y Carmelo Algarañaz.

¿Cómo llega México al juego amistoso ante Bolivia?

El inicio de una nueva era en México estaría por empezar. Jaime Lozano en su última convocatoria ha dejado fuera a nombres de jerarquía como Guillermo Ochoa, Chucky lozano, Raúl Jiménez, entre otros futbolistas de pasado destacado y que no aparecen con miras a los amistoso de este mes y a poco de la Copa América 2024. Esto, debido a una serie de resultados negativos que se han venido dando en el ‘Tri’ desde hace algún tiempo, en donde se han visto superados por selecciones como Canadá y Estados Unidos.

La Selección Mexicana viene de un fracaso en la Concacaf Nations League, en donde perdieron ante Estados Unidos en la gran final de la edición 2024 por un 0-2 que especialmente en el juego fue contundente. Eso sí, enfrentarán a una selección boliviana que va a presentar algunas bajas y podrían reivindicarse con su gente en el Soldier Field.

¿Cómo llega Bolivia al juego amistoso ante México?

En la lista de Antonio Carlos Zago hay tres jugadores que militan en clubes extranjeros, los jugadores de Bolívar, que suman once con el llamado a última hora de Henry Vaca en lugar del lesionado Mirko Tomianovic, así como otros que militan en clubes locales.

Para el amistoso con México no estarán los jugadores de The Strongest y Always Ready, que el miércoles decidirán su continuidad en las copas Libertadores y Sudamericana. ”Espero que podamos aprovechar este tiempo y hacer buenos entrenamientos. No tenemos tiempo para preparar bien (el partido) es un amistoso importante para nosotros”, dijo el seleccionador de Bolivia a periodistas.

Zago tendrá que trabajar a contrarreloj y ya con los futbolistas del Bolívar integrados, deberá ajustar las fichas para definir el equipo que salte el viernes al campo del estadio Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos.