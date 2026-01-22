Este jueves 21 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú), México vs. Panamá chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Rommel Fernández. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium para todo el público mexicano, mientras que los que están en Panamá lo podrán ver vía RPC Deportes y TVMAX. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

