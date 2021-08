Imposible perdértelo HOY, México vs. Japón se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV | GRATIS este viernes 6 de agosto desde las 4:00 am. (hora local), en el duelo por el tercer lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ‘Tri’, dirigido por Jaime Lozano, buscará levantar cabeza tras la derrota ante Brasil. No te pierdas la transmisión STREAM HD LIVE vía Claro Sports, Marca Claro, Canal 5 (Televisa) y TV Azteca para todos los países de América Latina, así como también el MINUTO A MINUTO por la web de Depor.com.

Jaime Lozano, director técnico de la selección sub’23 de México, aseguró, en la víspera del partido por el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tanto Japón como el cuadro azteca buscaban “estar en otro partido, pero es la final que toca jugar”.

”Aquí definimos al tercer medallista y esperamos que podamos estar mentalmente, sobre todo, de la mejor manera, sabiendo que veníamos por una medalla”, indicó Lozano, cuyo equipo no pudo llegar a la final al caer en la tanda de penaltis ante Brasil y peleará por la tercera plaza en Saitama ante los anfitriones, ante los que cayeron por 2-1 en la fase de grupos.

México vs. Japón: horarios en el mundo

Perú – 4:00 a.m.

Colombia – 4:00 a.m.

Ecuador – 4:00 a.m.

México – 4:00 a.m.

Chile – 5:00 a.m.

Paraguay – 5:00 a.m.

Venezuela – 5:00 a.m.

Bolivia – 5:00 a.m.

Argentina – 6:00 a.m.

Uruguay – 6:00 a.m.

Brasil – 6:00 a.m.

España – 11:00 a.m.

El seleccionador aseguró que dicho encuentro les hizo crecer particularmente en el inicio de los partidos. Ya aquel día consiguieron equilibrar en la segunda mitad el choque y acabaron cayendo de forma ajustada.

Volvió a guardar sus bazas respecto al once inicial, aunque explicó que el capitán, Erick Aguirre, que se lesionó precisamente en el encuentro ante el conjunto nipón, ya comenzó a entrenarse este pasado miércoles. “Hoy prácticamente se entrenó poco o nada y tendremos que decidir al final”, comentó.

Lo que sí anunció fue su marcha de la selección al concluir Tokio 2020. “Me encantaría volver a unos Juegos Olímpicos; es una experiencia increíble, pero yo estoy aquí para el proceso sub-23, y aquí acaban los Juegos Olímpicos para nosotros. El día de mañana es nuestra última participación”, dijo.

”Nos toca jugar y aquí acaba mi participación con la selección nacional y me quiero despedir con la gente por la que hago esto. No están todos, pero está la más importante. Es un gran refuerzo para la motivación”, añadió.

México vs. Japón: ¿en qué canales pasarán el encuentro?

México vs. Japón se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Claro Sports, Marca Claro, Canal 5 (Televisa) y TV Azteca para todos los países de América Latina. Además, podrás seguir el encuentro con el MINUTO A MINUTO por la web de Depor.com.

México vs. Japón: probables alineaciones

México: Ochoa, Loroña, Montes, Vásquez, Sánchez, Romo, Rodríguez, Córdova, Antuna, Vega y Martín.

Japón: Tani, Sakai, Ikatura, Yoshida, Nakayama, Endo, Tanaka, Hatate, Kubo, Doan y Hayashi.

