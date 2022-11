A unas cuantas días de que inicie el Mundial de Qatar 2022 tanto directivos, selecciones, jugadores y aficionados se están alistando para el máximo evento deportivo de naciones de futbol, donde México buscará hacer historia, razón por la cual aquí te indicamos dónde y en qué canales podrás disfrutarlo en el país.

Por el momento, el pronóstico no es nada favorables para el ‘Tri’ de cara a los partidos ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita, sus rivales en el Grupo C, porque llega rodeado de una ola de incertidumbre ante los malos resultados, a pesar de haber goleado a Irak 4-0, y el irregular funcionamiento mostrado en los últimos meses de la mano de Gerardo Martino.

Pero pese a todo los problemas de por medio, la afición tiene la confianza que el elenco nacional salga adelante, para instalarse en los octavos de final y buscar acceder al tan anhelado quinto partido, que se volvió una especie de maldición para el país azteca.

Así que si eres de los mexicano que se quedará en la comodidad de su casa para disfrutar de la vigésimo segunda Copa Mundial de la FIFA, aquí podrás conocer los canales que transmiten el torneo en el país y cómo seguir los partidos del ‘Tricolor’ y el resto de selecciones ya sea en la TV tradicional o a través de diferentes plataformas en línea.

¿Dónde ver por TV y online los partidos de México durante Qatar 2022?

Los partidos de la Selección Mexicana serán transmitidos por señal abierta de TV Azteca y TUDN, así como también de Televisa. Vía streaming irán por ViX Plus y SKY Blue to go, mientras que en Depor tendremos el tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Opciones para seguir el Mundial de Qatar en México

Televisión de paga

Por otro lado, el servicio de televisión de paga que tradicionalmente ha tenido los derechos de los mundiales en México es SKY, la cual pasará todos los cotejos de Qatar 2022 en en el paquete PLATINUM de su servicio, que tiene un costo desde 529 pesos al mes y 99 pesos por la instalación.

Internet

Las plataformas digitales de streaming de la empresa TelevisaUnivision, VIX, VIX+ y Fútbol Libre, tendrán partidos de la Copa del Mundo de Qatar, por lo que ahora se abre más a la posibilidad de ver la justa mundialista por internet.

¿Qué partidos del Mundial van por TUDN y TV Azteca?

Cabe destacar que de todas las emisoras que tendrán los derechos de transmisión, como TUDN y TV Azteca, al momento, han revelado algunos detalles de los partidos que tendrá. En total pasarán 32 enfrentamientos, incluyendo los duelos de México y Portugal en la Fase de Grupos, así como dos más de Brasil y España, aunado a equipos como Francia e Inglaterra.

Asimismo, dichos canales pasarán cuatro partidos para octavos y otros cuatro para cuartos de Final, como también transmitirán las dos semifinales y la Gran Final.

Qatar vs Ecuador | Domingo 20 de noviembre | 10:00 horas

Argentina vs Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre | 04:00 horas

Dinamarca vs Túnez | Martes 22 de noviembre | 07:00 horas

México vs Polonia | Martes 22 de noviembre | 10:00 horas

Bélgica vs Canadá | Miércoles 23 de noviembre | 13:00 horas

Uruguay vs Corea del Sur | Jueves 24 de noviembre | 07:00 horas

Portugal vs Ghana | Jueves 24 de noviembre | 10:00 horas

Brasil vs Serbia | Jueves 24 de noviembre | 13:00 horas

Países Bajos vs Ecuador | Viernes 25 de noviembre | 10:00 horas

Inglaterra vs Estados Unidos | Viernes 25 de noviembre | 10:00 horas

Argentina vs México | Sábado 26 de noviembre | 13:00 horas

Bélgica vs Marruecos | Domingo 27 de noviembre | 07:00 horas

Croacia vs Canadá | Domingo 27 de noviembre | 10:00 horas

España vs Alemania | Domingo 27 de noviembre | 13:00 horas

Corea del Sur vs Ghana | Lunes 28 de noviembre | 07:00 horas

Portugal vs Uruguay | Lunes 28 de noviembre | 13:00 horas

Países Bajos vs Qatar | Martes 29 de noviembre | 09:00 horas

Irán vs Estados Unidos | Martes 29 de noviembre | 13:00 horas

Australia vs Dinamarca | Miércoles 30 de noviembre | 09:00 horas

México vs. Arabia Saudita | Miércoles 30 de noviembre | 13:00 horas

Japón vs España | Jueves 1 de diciembre | 13:00 horas

Corea del Sur vs Portugal | Viernes 2 de diciembre | 09:00 horas

Camerún vs Brasil | Viernes 2 de diciembre | 13:00 horas

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La mira está puesta en el Mundial de Qatar 2022 en noviembre y nada mueve al Tri de su objetivo. El debut en la justa deportiva será el martes 22 de noviembre ante la selección de Polonia. La ruta continuará contra Argentina (26 de noviembre) y Arabia Saudita (30 de noviembre).

Fixture de México en el Mundial. (Selección de México)





