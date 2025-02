México vs. Internacional de Porto Alegre EN VIVO: descubre en este artículo los horarios, canales de televisión, alineaciones y cómo seguir ONLINE desde Estados Unidos y México el amistoso que se disputará este jueves 16 de enero en el Estadio Beira-Río, ubicado en Brasil. Al no tratarse de una fecha oficial, los clubes no tienen la obligación de liberar a sus jugadores. Por tal motivo, el ‘Tri’ contará con una convocatoria integrada únicamente por futbolistas de la Liga MX. Esto implica la ausencia de figuras habituales como Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Feyenoord), Edson Álvarez (West Ham) y César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht). Por su parte, el ‘Colorado’ sí alineará a todas sus estrellas que se preparan para el inicio del campeonato estadual. Aquí te decimos cómo ver el partido en ViX Premium.

Si deseas ver el contenido de El 5 (Canal 5) y TUDN desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV en los Estados Unidos, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existe tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

PLANES DE VIX PREMIUM EN ESTADOS UNIDOS PRECIO DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS) ViX Premium mensual con anuncios $4.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium mensual sin anuncios $6.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual con anuncios $34.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual sin anuncios $49.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Selección México vs. Internacional desde México?

En México, puedes contratar ViX Premium con un precio bastante económico: la suscripción mensual tiene un costo de $99 pesos mexicanos, mientras que su contratación anual de $499 por una oferta de tiempo limitado que ofrece un descuento del 65 %.

¿Cómo ver el México vs Internacional por Izzy Go?

Si quieres mirar el México vs Internacional por amistoso a través de Izzy Go, tendrás que ingresar al siguiente enlace para posteriormente iniciar sesión.

¿Cómo ver el México vs. Internacional por TUDN Online?

Puedes descargas las aplicaciones de TUDN para seguir el minuto a minuto EN VIVO y EN DIRECTO del amistoso entre la Selección de México e Internacional.

Cómo y dónde ver, México vs. Internacional

Horario: 18:00 horas (Centro de México) / 19:00 horas ET (Estados Unidos)

Beira-Río, Porto Alegre, Brasil Televisión: TUDN, Vix y Azteca Deportes, Fubo y Fox Sports.

TUDN, Vix y Azteca Deportes, Fubo y Fox Sports. Streaming: Vix Premium

Así fue el primer día de trabajos de México en Sudamérica. (Video: Selección México)

