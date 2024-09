Hay un problema que WhatsApp aún tarda en solucionar pero hay un truco para que accedas a la solución de manera anticipada. Sucede que muchas veces dejamos a contactos “en visto” por cualquier motivo. El inconveniente con esta práctica es que el número de mensajes no leídos aumenta hasta el punto de confundir a los usuarios. ¿Cuántos mensajes en realidad no has leído descontando a los “en visto”? Por suerte, Meta ya tiene la solución pero no está disponible para todos.

WhatsApp tiene un programa llamado WhatsApp Beta en el que los usuarios pueden probar todas las mejoras que llegarán próximamente a la versión estable. Es así como nos hemos enterado de la mejora que Meta está probando para reiniciar el conteo de los mensajes no leídos, facilitando la gestión de las conversaciones.

La versión 2.24.20.17 de WhatsApp Beta para Android, disponible en Google Play, permite a los usuarios borrar el número de los mensajes sin leer que aparece sobre el aplicativo en la pantalla de inicio. Se podrá ajustar el conteo de la aplicación después de cada visualización, de modo que refleje con precisión la cantidad de mensajes no leídos o llamadas perdidas después de cada sesión de visualización, o restablecer por completo el recuento de notificaciones cada vez que se abre WhatsApp.

Nueva función disponible en WhatsApp Beta (WABetaInfo)

Imaginamos que la nueva herramienta es un alivio para quienes reciben un gran volumen de mensajes y no quieren sentirse abrumados por el número de notificaciones. O lo que puede ser peor, perderse de un nuevo mensaje importante al creer que el número de notificaciones sigue igual. Ten en cuenta que un número elevado de mensajes no leídos puede generar estrés y ansiedad y, al reiniciarlo, reducirás esta carga mental.

Hay el riesgo de que pierdas la notificación de mensajes importantes que tenías pendientes por responder. Cualquier tipo de resteo expone a los usuarios a que pierdan el hilo de las prioridades de los mensajes sin contestar. Si es que lo haces en tu cuenta, será mejor considerar esta advertencia.

Descarga WhatsApp Beta en tu celular

¿Quieres usar el reseteo de mensajes no leídos en tu celular? Puedes acceder al programa de WhatsApp así tengas Android o iOS. De tener un teléfono con el sistema operativo de Google, puedes acceder al programa pero hará falta un poco de suerte porque hay un número limitado de “testers” para cada actualización.

“Como evaluador, recibirás una actualización que incluye una versión de prueba de la aplicación WhatsApp Messenger, que también puede incluir versiones inéditas de su aplicación instantánea. [Estas versiones] pueden ser inestables”, explica Google. “Se recopilarán ciertos datos sobre su uso de la aplicación y se compartirán con el desarrollador para ayudar a mejorar la aplicación”.

Para convertirte en tester mediante Google Play Store, tendrás que hacer clic en este enlace y probar si es que hay un cupo para ti. En caso de haber sido aprobado, recibirás automáticamente la actualización del aplicativo si es que ya tienes WhatsApp. Caso contrario, deberás hacer la descarga y actualizar el sistema.

Otro método que puedes hacer si es que no hay cupo para WhatsApp Beta es probando con Beta Maniac, un software que escanea periódicamente los programas beta de las aplicaciones que tienes en tu celular. Solo instálalo para activar el sistema y espera a recibir la notificación de que hay cupo en WhatsApp Beta, dale clic y listo, formas parte del equipo de testers.

En el caso de tener un iPhone, deberás acceder a WhatsApp Beta a través de TestFligth. Descarga el software a través de este enlace.

