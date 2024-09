WhatsApp Plus, uno de los mods más populares en Internet, enfrenta una nueva ola de penalizaciones por parte de WhatsApp, la app oficial de Meta, tras la actualización que corresponde a septiembre de 2024. Los usuarios que sigan utilizando este mod podrían ser suspendidos o bloqueados permanentemente. Aquí te explicamos cómo identificar si tu cuenta ha sido penalizada y qué pasos seguir para reinstalar WhatsApp Plus sin problemas. No te quedes sin operar tus conversaciones en lo que resta del mes.

Si tu cuenta de WhatsApp está suspendida, al abrir la aplicación recibirás el mensaje: “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”. Esto sucede porque WhatsApp Plus infringe las “Condiciones del servicio” de WhatsApp al no poder validar sus prácticas de seguridad.

Veteranos de WhatsApp Plus en foros como Reddit señalan que Meta detecta actividades irregulares, procediendo a la suspensión si se abusa de las herramientas de WhatsApp Plus para hacer spam o si eres reportado por cuatro a seis personas en una hora.

Cómo reinstalar WhatsApp Plus después de ser baneado

Si has sido baneado, sigue estos pasos para volver a usar WhatsApp Plus:

Elimina WhatsApp Plus del teléfono.

del teléfono. Acude a “Gestor de archivos” , ubica la carpeta “com.whatsapp” y cambia su nombre a “com.whatsapp1″ para proteger las copias de seguridad.

, ubica la carpeta y cambia su nombre a para proteger las copias de seguridad. Acude a Google Play , escribe “WhatsApp” y descarga la app oficial.

, escribe y descarga la app oficial. Si aparece un mensaje indicando fallos al registrar el número, tendrás que desinstalar la app.

Puedes descartar problemas por el IMEI desactivando Play Protect e instalar de nuevo WhatsApp .

desactivando e instalar de nuevo . Si aparece otra vez el mensaje de error, puedes retirar el chip del móvil y esperar 48 horas para volver a intentarlo.

Otra solución es cambiar el correo asociado a Google y colocar uno distinto para instalar WhatsApp .

y colocar uno distinto para instalar . Cuando puedas usar WhatsApp sin mensajes de error, podrás borrar la app e instalar WhatsApp Plus otra vez.

Descarga WhatsApp Plus en tu celular

Ficha técnica de WhatsApp Plus para septiembre de 2024 (wasap-plus)

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp .

. Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v18.10 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

Te puede interesar